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    22:39, 29 Май 2024 | GMT +6

    О повышении уровня воды на реке Или предупредили синоптики

    паводок вода
    Фото: freepik.com

    О повышении уровня воды на реке Или в Алматинской области предупредили синоптики, передает агентство Kazinform. 

    По сообщению РГП «Казгидромет», на гидрологическом посту реки Или — 164 км выше Капшагайской ГЭС в результате увеличения стока с территории КНР наблюдается резкое повышение уровня воды. По состоянию на 16:30 часов уровень воды 498 см, критический уровень — 500 см.

    На гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды, при этом возможно превышение критической отметки уровня воды.

    — При превышении критических отметок уровней воды сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек, — отметили в Казгидромете.

    Теги:
    Китай Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Вода Алматинская область Реки Штормовое предупреждение
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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