О повышении уровня воды на реке Или предупредили синоптики

О повышении уровня воды на реке Или в Алматинской области предупредили синоптики, передает агентство Kazinform.

По сообщению РГП «Казгидромет», на гидрологическом посту реки Или — 164 км выше Капшагайской ГЭС в результате увеличения стока с территории КНР наблюдается резкое повышение уровня воды. По состоянию на 16:30 часов уровень воды 498 см, критический уровень — 500 см.

На гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды, при этом возможно превышение критической отметки уровня воды.