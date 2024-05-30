22:39, 29 Май 2024 | GMT +6
О повышении уровня воды на реке Или предупредили синоптики
О повышении уровня воды на реке Или в Алматинской области предупредили синоптики, передает агентство Kazinform.
По сообщению РГП «Казгидромет», на гидрологическом посту реки Или — 164 км выше Капшагайской ГЭС в результате увеличения стока с территории КНР наблюдается резкое повышение уровня воды. По состоянию на 16:30 часов уровень воды 498 см, критический уровень — 500 см.
На гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды, при этом возможно превышение критической отметки уровня воды.
— При превышении критических отметок уровней воды сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек, — отметили в Казгидромете.