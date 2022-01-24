О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции сообщили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции рассказал на брифинге официальной представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, жалобы на действия сотрудников полиции поступали по следующим направлениям:

- 46 фактов задержания и доставления граждан, из них 18 обращений по поиску задержанных родственников. Каждому заявителю разъясняются причины задержания, суть нарушения и места содержания, где они могут связаться с ними;

- 28 фактов осмотров сотовых телефонов. Установлено, что все телефоны были изъяты в рамках досудебных расследований по статьям 255 (акт терроризма), 269 (нападение на здание и сооружения), 272 (массовые беспорядки) УК РК. Обратившимся сообщено, что после санкционированного осмотра их имущество будет возвращено.

«По вышеуказанным фактам проводятся служебные расследования», - заверил Нурдильда Ораз.