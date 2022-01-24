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О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции сообщили в МВД РК

24 Января 2022 11:19
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О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции сообщили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции рассказал на брифинге официальной представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его информации, жалобы на действия сотрудников полиции поступали по следующим направлениям:

- 46 фактов задержания и доставления граждан, из них 18 обращений по поиску задержанных родственников. Каждому заявителю разъясняются причины задержания, суть нарушения и места содержания, где они могут связаться с ними;

- 28 фактов осмотров сотовых телефонов. Установлено, что все телефоны были изъяты в рамках досудебных расследований по статьям 255 (акт терроризма), 269 (нападение на здание и сооружения), 272 (массовые беспорядки) УК РК. Обратившимся сообщено, что после санкционированного осмотра их имущество будет возвращено.

«По вышеуказанным фактам проводятся служебные расследования», - заверил Нурдильда Ораз.

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#Борьба с преступностью   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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