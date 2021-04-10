О поставке куриного яйца по социальной цене договорились в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стоимость десятка яиц категории С-1 для потребителей Павлодарской области будет не выше 396 тенге. Вся удешевленная продукция будет промаркирована, что исключит возможность завышения ее стоимости, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

Куриное яйцо по социальной цене будут поставлять сразу две птицефабрики - ТОО «Павлодар кус» и ТОО «Шарбакты-Кус». Удешевленную продукцию можно будет приобрести в торговой сети «Small». Также по соответствующей заявке яйцо поставляют в магазины-партнеры регионального стабфонда (список магазинов в Павлодаре прилагается ниже). С производителями удалось договориться о маркировке яйца специальными символами «С.Ц.» («социальная цена»).

«Предыдущий опыт поставок куриного яйца по социальной цене показал, что определенная часть продукции не доходила до населения и перепродавалась по более высокой цене, - отметил заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Даулен Кабдушев. - Теперь же, когда продукция промаркирована, сделать это будет практически невозможно. Для торговых точек стоимость десятка куриных яиц составит 360 тенге, для потребителей она не может превышать 396 тенге».

В ведомстве просят жителей Павлодара сообщать о фактах, если яйцо со специальной маркировкой будут продавать дороже 396 тенге. Сделать это можно, позвонив на горячую линию по номеру 8 (7182) 787820 (в будние дни - с 09:00 до 18:30) и отправив сообщение по WhatsApp по номеру +7 705 609 2074 (круглосуточно).





Магазины-партнеры стабфонда, подавшие заявку на поставку куриного яйца по социальной цене, на 9 апреля 2021 года:

1. Магазин «Артем», ул. Торайгырова, 103

2. Магазин «Шапагат» (отдел №5), ул. Исиналиева, 58

3. Магазин «Шапагат» (отдел №6), ул. Исиналиева, 58

4. Торговый дом «Караван» (бутик №128), ул. Камзина, 171

5. Торговый дом «Караван» (бутик №168), ул. Камзина, 171

6. Торговый дом «Караван» (бутик №170), ул. Камзина, 171

7. Магазин «Нурай», пр. Назарбаева, 89

8. Магазин «Азия», пр. Назарбаева, 89

9. Магазин «Арзандау» (отдел №18), пр. Назарбаева, 34

10. Магазин «Арзандау» (отдел №22), пр. Назарбаева, 34

11. Магазин «Асем», пр. Назарбаева, 295

12. Магазин «Железинский», ул. Амангельды, 19/2

13. Магазин «Береке» (бутик №1), ул. Машхур Жусупа, 21/1

14. Магазин «Береке» (бутик №2), ул. Машхур Жусупа, 21/1

15. Магазин «Алатау» (бутик №15), ул. Павлова, 36/3

16. Магазин «Даниял», ул. Карагандинская, 1

17. Магазин «Заводской», ул. Ворушина, 26А

18. Магазин «Продукты», ул. Луначарского, 7/1

19. Магазин «Дания», ул. Ломова, 60