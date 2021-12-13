О последствиях пандемии для экономики рассказал советник Президента РК Сума Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О последствиях пандемии для экономики Казахстана в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» рассказал советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние два года были очень трудными для глобальной экономики, для Центральноазиатского региона и Казахстана. Мы знаем, что экономика затормозила развитие на 3,5% в 2020 году. Если смотреть с другой стороны, мы понимаем, что потеряно большое количество рабочих мест. Мы знаем последствия пандемии в сфере здравоохранения и образования. Необходимо как-то восстановить возможности образования, сократить этот разрыв. Пострадали туризм, гостиничный бизнес. Глобальные цепочки поставок товаров и услуг – все стало локальным», - прокомментировал советник Президента Казахстана.

Однако, как отметил Сума Чакрабарти, есть и положительные сдвиги.

«Если посмотреть на позицию Международного валютного фонда, они видят, что регион растет. Например, в прошлом году прирост составил 3,3%. Министр национальной экономики Казахстана считает, что это пессимистичные прогнозы. Он считает, что доход составит 3,6 %. Конечно, будут мелкие и средние предприятия, которые будут переживать трудности, и мы думаем, как им помочь. Сейчас мы видим кризис ликвидности, неплатежеспособности. Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития начинают играть более активную роль в этом регионе, и скоро начнут активизировать деятельность и здесь (в Казахстане)», - пояснил спикер.

По его словам, нам необходимо понимать, что это не первый, может быть, не последний кризис. Ситуация с пандемией может ухудшиться еще раз.

«Известны различные вариации заболевания. Каждый год надо менять состав вакцин. Вводить новые варианты, чтобы охватить вакцинацией население. Мне кажется, Казахстан проделал колоссальную работу. Надо продолжать наращивать темпы вакцинации. QazVac, насколько я понимаю, скоро одобрит ВОЗ. Это свидетельствует о хорошем состоянии национальной науки. К тому же, хорошо функционируют местные госпитали», - отметил Сума Чакрабарти.



