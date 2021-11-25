О последних и предполагаемых изменениях в законодательство о СМИ рассказали в Алматы на «Media құрылтай-2021»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – «Media құрылтай-2021» по вопросам развития рынка СМИ Казахстана прошел на тему «Медиарынок в ковид-эпоху. Перезагрузка и вызовы». Ежегодная медиаконференция в этом году проходила в гибридном формате с участием представителей государственных органов, медиа и академического сообщества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Министерства информации и общественного развития РК.

От имени Министерства информации и общественного развития РК с приветственным словом выступил председатель Комитета информации Канат Искаков. Вместе с тем в рамках панельного заседания «Изменения в законодательстве о СМИ. Куда двигается медиарынок?», Канат Искаков рассказал о последних и предполагаемых изменениях в законодательство о СМИ.

В целом, участники обстоятельно говорили о вопросах медиарынка в эпоху пандемии, доверия к СМИ и управления общественным мнением, законодательного регулирования СМИ, изменения форматов журналистики, проблем казахоязычной журналистики, а также взаимодействия пресс-служб государственных структур с представителями СМИ.

Организатором конференции «Media құрылтай-2021» являются Представительство Интерньюс в Казахстане и Казахстанский Пресс-клуб.

Справочно:

«Media Құрылтай» – ежегодная отраслевая конференция по вопросам развития казахстанского рынка СМИ и профессиональная дискуссионная площадка ключевых игроков медиаиндустрии. На конференции обсуждаются проблемы и вызовы рынка, вырабатываются решения, происходит обмен опытом успешных стратегий развития медиабизнеса.