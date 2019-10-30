О порядке регистрации иностранцев рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане освобождены от регистрации граждане 57 государств. Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Галина Сарсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня возникает очень много вопросов по поводу регистрации иностранцев, о которой говорил Глава государства. В частности, мы говорим о том, что в соответствии с ратифицированными Казахстаном соглашениями освобождены от регистрации граждане 57 государств, находящиеся в нашей стране до 30 дней. При пересечении границы одновременно производится их регистрация. Это относится к иностранцам, имеющим въездную визу – они освобождены от регистрации. Также в 2018 году внедрен процесс регистрации при приглашении в страну. То есть направляется приглашение, и гражданин иностранного государства, получая визу, указывает, где он будет находиться, кто его приглашает, цель приезда. Все эти сведения вносятся в информационную систему «Беркут». Также описывается маршрут передвижения иностранца в период пребывания в нашей стране. Таким образом, эта функция позволила осуществлять электронную регистрацию иностранцев», – сказала Г. Сарсенова.

По ее словам, в настоящее время только граждане 9 стран должны регистрироваться в миграционной полиции Казахстана. Это Аргентина, Армения, Азербайджан, Грузия, Гонконг, Молдова, Монголия, Сербия и Узбекистан. Соответствующие нормы содержатся в соглашениях, ранее заключенных с этими странами.

Как объяснила Г. Сарсенова, для тех, кто должен пройти регистрацию при въезде в Казахстан, есть следующие варианты. Первое – обращение в миграционную службу МВД, в один из 17 открытых миграционных ЦОНов. Здесь оказываются услуги иностранцам, в том числе регистрация по месту временного пребывания и автоматизированная выдача трудовых патентов, а также генерация ИИН для нерезидентов. Кроме того, сейчас доступно оформление приглашения в страну в электронном виде, для самих иностранцев возможно зарегистрироваться через визово-регистрационный портал – в этом году таким способом зарегистрировалось более 100 тыс. человек. Реализована также возможность уведомления гражданином, принимающим иностранцев, об их пребывании у него через визово-регистрационный портал в течение трех суток.

Г. Сарсенова также сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос внедрения системы «Е-отель», когда принимающие юридические лица могут одновременно с заселением зарегистрировать иностранца. Таким образом, иностранец освобождается от посещения ЦОНа. Кроме того, изучается вопрос регистрации через SMS-сообщение. Такая услуга уже оказывается гражданам Казахстана, которые отправляют SMS-сообщение на портал «электронного правительства». Иностранцы же должны будут отправлять свое SMS-сообщение на визовый миграционный портал, созданный для координации приглашения и пребывания иностранцев на территории страны.

Отвечая на вопросы журналистов, зампредседателя комитета пояснила, что законодательством Казахстана предусмотрена регистрация иностранцев в течение 5 суток. Регистрацию в таком порядке должны проходить, в частности, граждане Армении, с которой не заключено специального соглашения об ином порядке регистрации, хотя Армения является членом Евразийского экономического союза. В этом году соответствующее соглашение было направлено в Армению, но документ еще не рассмотрен.

Напомним, вчера на совещании по вопросам развития города Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции.