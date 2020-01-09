О порядке отмены регистрации иностранцев рассказали в столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции города Нур-Султан уведомляет граждан о порядке отмены регистрации иностранцев в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

С 11 января 2020 года иностранные граждане освобождаются от регистрации в ОВД на срок до 30 суток. При этом, срок временного пребывания в РК не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана сроком более 30 суток, принимающая сторона обязана оформить гостю Разрешение на временное пребывание.

Принимающие лица обязаны проинформировать (уведомление) миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение 3-х рабочих дней со дня их прибытия.

Процедуру уведомления можно оформить через визово-миграционный портал www.vmp.gov.kz.

При отсутствии уведомления принимающая сторона будет привлечена к административной ответственности по ст.518 Кодекса РК об Административных правонарушениях ( непринятие мер по своевременному информированию органов внутренних дел о пребывающих у них иностранцев).



