О порядке обращения банкнот номиналом 200 тенге рассказали в Нацбанке
Динара Даутова проинформировала о том, что в Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) поступают обращения от населения. Люди жалуются на случаи, когда предприниматели отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге.
Также НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге. Их обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов.
«Эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО «Казпочта», а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа.
Отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.
Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», - сообщила Динара Даутова.
Адреса и контакты наших филиалов указаны на сайте НБК. По дополнительным вопросам можно обратиться в Контакт-центр НБК по номеру 1477.