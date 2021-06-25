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    12:17, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    О порядке обращения банкнот номиналом 200 тенге рассказали в Нацбанке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления департамента наличного денежного обращения Национального Банка Казахстана Динара Даутова дала комментарий о порядке обращения банкнот номиналом 200 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Динара Даутова проинформировала о том, что в Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) поступают обращения от населения. Люди жалуются на случаи, когда предприниматели отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге.

    Также НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге. Их обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов.

    «Эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО «Казпочта», а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа.

    Отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.

    Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», - сообщила Динара Даутова.

    Адреса и контакты наших филиалов указаны на сайте НБК. По дополнительным вопросам можно обратиться в Контакт-центр НБК по номеру 1477.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Общество Экономика
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