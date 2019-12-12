О популярных и необычных «подарках» госслужащим рассказали в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 2019 год наложено более 10 млн тенге штрафов за подарки госслужащим. Об этом заявили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» принятие подарков в связи с исполнением служебных полномочий расценивается как нарушение антикоррупционных ограничений. Данное действие влечет за собой ответственность по статьям Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Если стоимость подарка ниже 2 МРП (5 050 тенге), для дающего предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге). Для получающего – 600 МРП (более 1,5 млн. тенге). Все, что выше, расценивается как взятка и предусматривает уголовную ответственность», - пояснила главный эксперт департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции Сымбат Исрапулова в ходе брифинга.

По данным Антикоррупционной службы, за 2019 год составлено 27 протоколов за административное правонарушение, общая сумма наложенных штрафов 10 386 200 тенге.

Сымбат Исрапулова также рассказала, какие необычные подарки дарят государственным служащим.

«Список «самых популярных подарков» возглавляют косметические подарочные наборы, продукты питания. В этом году среди подарков были и музыкальный инструмент (домбра), обереги, мужской шарф, спортивный костюм фирмы «Adidas», наручные часы «Tissot», оливки фаршированные корнишонами «Delphi», элитный алкоголь и пижамы. Распространенные виды «оказания внимания» или «благодарности» – пополнение баланса мобильного телефона, дача материального вознаграждения в виде денежных средств номиналом 1000-2000 тенге», - заявила главный эксперт.

Как отметила спикер, сумма переданного имущества государственными служащими в специальный государственный фонд за 2019 год составляет 683 212 тенге.