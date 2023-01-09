Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

О понижении температуры до -30 градусов предупредили жителей Атырауской области

9 Января 2023, 18:16

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О понижении температуры до -30 градусов предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ночью 10 января на севере региона ожидается сильный мороз с понижением температуры воздуха до -30 градусов. Просим внимательно следить за информацией об изменениях погоды; носить одежду в соответствии с погодными условиями. Водителей просим по возможности не выезжать в безлюдные места.

Не выводите детей на улицу во время морозов. Соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и бытовых отопительных приборов! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на «112»!» - распространила предупреждение пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Такая низкая температура регистрировалась в регионе в начале двухтысячных годов. На большей части области отсутствует снежный покров, что может привести к промерзанию почвы и гибели плодовых деревьев.


Новости по теме
Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
Четыре лавины спустили в ВКО
Теги:
Читайте также
Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
Килограмм синтетических наркотиков изъяли у граждан Кыргызстана в Атырау
Назначен специализированный природоохранный прокурор Атырауской области
Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
Установка каталитического  крекинга заработала на Атырауском НПЗ
Назначен прокурор города Атырау
Школьники 0-9 классов в Астане будут учиться дистанционно
Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей