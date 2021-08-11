О получении третьей дозы вакцины высказался азербайджанский врач

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Рекомендуем гражданам Азербайджана получить третью дозу вакцины от коронавируса. Иммунитет у вакцинированных и у выздоровевших от COVID-19 со временем ослабевает, поскольку не является пожизненным. Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

По его словам, этот процесс протекает быстрее у тех людей, организм которых ослаблен, в частности, из-за хронических заболеваний. Третья доза вакцины усиливает иммунную систему людей из уязвимых групп населения.

«Таким образом, мы хотим повысить количество антител в их организме. Как показывают результаты исследований, имеющиеся вакцины на 10% менее эффективны против новых штаммов коронавируса. Необходимо повысить иммунитет для защиты от этих штаммов. По этой причине третья доза препарата рекомендуется в первую очередь медицинским работникам, потому что они находятся в постоянном контакте с пациентами», - отметил врач.

По словам Т.Эйвазова, после этого следуют люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями, независимо от возраста. Однако врач считает, что третья доза является не обязательной, а лишь рекомендованной.

Главный инфекционист проинформировал, что сертификаты о противопоказании будут выдаваться в основном лицам с тяжелой реакцией на любой компонент вакцины, а также женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания. Документ также может быть выдан в период обострения ряда хронических заболеваний, например, сахарного диабета или онкологических заболеваний.

Как ранее отмечалось, в Азербайджане в последние дни наблюдается резкое увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией. По данным Оперштаба при Кабмине, в стране за последние сутки выявлено 2 396 случаев заражения, что превышает в 27 раз показатель, который был в июне, в то время как смертность увеличилась от 1 до 11 человек. Большинство экспертов связывает рост заражения с ослаблением карантинного режима в стране и периодом летних отпусков, когда люди активно совершают зарубежные поездки. А низкие показатели летальных исходов – с эффективностью массовой вакцинации среди населения.