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О получении третьей дозы вакцины высказался азербайджанский врач

11 Августа 2021 21:28
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О получении третьей дозы вакцины высказался азербайджанский врач

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Рекомендуем гражданам Азербайджана получить третью дозу вакцины от коронавируса. Иммунитет у вакцинированных и у выздоровевших от COVID-19 со временем ослабевает, поскольку не является пожизненным. Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

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По его словам, этот процесс протекает быстрее у тех людей, организм которых ослаблен, в частности, из-за хронических заболеваний. Третья доза вакцины усиливает иммунную систему людей из уязвимых групп населения.

«Таким образом, мы хотим повысить количество антител в их организме. Как показывают результаты исследований, имеющиеся вакцины на 10% менее эффективны против новых штаммов коронавируса. Необходимо повысить иммунитет для защиты от этих штаммов. По этой причине третья доза препарата рекомендуется в первую очередь медицинским работникам, потому что они находятся в постоянном контакте с пациентами», - отметил врач.

По словам Т.Эйвазова, после этого следуют люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями, независимо от возраста. Однако врач считает, что третья доза является не обязательной, а лишь рекомендованной.

Главный инфекционист проинформировал, что сертификаты о противопоказании будут выдаваться в основном лицам с тяжелой реакцией на любой компонент вакцины, а также женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания. Документ также может быть выдан в период обострения ряда хронических заболеваний, например, сахарного диабета или онкологических заболеваний.

Как ранее отмечалось, в Азербайджане в последние дни наблюдается резкое увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией. По данным Оперштаба при Кабмине, в стране за последние сутки выявлено 2 396 случаев заражения, что превышает в 27 раз показатель, который был в июне, в то время как смертность увеличилась от 1 до 11 человек. Большинство экспертов связывает рост заражения с ослаблением карантинного режима в стране и периодом летних отпусков, когда люди активно совершают зарубежные поездки. А низкие показатели летальных исходов – с эффективностью массовой вакцинации среди населения.


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#Азербайджан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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