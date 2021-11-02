О положительных тенденциях в восстановлении мировой экономики сообщили в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики Республики Казахстан отмечает положительные тенденции в восстановлении мировой экономики, растущий спрос на энергоресурсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Благодаря достижению баланса спроса и предложения удалось добиться снижения запасов нефти до среднего пятилетнего уровня, стабилизации нефтяного рынка.

Казахстан поддерживает позицию стран-участниц Соглашения продолжить поэтапное увеличение добычи нефти в соответствии с ранее принятыми решениями. Данный подход позволит в достаточном объеме обеспечить растущие потребности и стабильность рынка нефти», - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, решение о ежемесячном увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки было принято на Министерской встрече ОПЕК+ 18 июля 2021 года.

Очередное заседание ОПЕК+ запланировано на 4 ноября текущего года.