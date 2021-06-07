О положительных новостях в казахстанском спорте рассказал Серик Сапиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев рассказал о последних положительных новостях в казахстанском спорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня собрались по хорошему поводу. Поздравить, почевствовать Жансаю Абдумалик с таким достижением. Кроме того, хотел бы сообщить, что последние новости в Казахстане, были положительными. У нас были большие достижения, начиная с чемпионата Азии по боксу, где в общем командном зачете сборная Казахстана заняла первое общекомандное место. Женская сборная отличилась, завоевав 8 золотых медалей. Мужская сборная, к сожалению, по результатам не столь успешна выступила, но по качеству мастерства показала себя достойно», - отметил Серик Сапиев.

Также, по его словам, порадовали теннисистки, которые выступают на турнире на «Ролан Гаррос». Елена Рыбакина впервые в истории Казахстана выиграла Серену Уильямс. Теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик также вышли в четверть финал турнира «Ролан Гаррос».

«Хотел бы сказать о сборной Казахстана по хоккею, которой не хватило одного шага до выхода в плей-офф чемпионата мира, но, несмотря на это, это большое достижение. Последняя новость - Гусман Кыргызбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Поздравляю всех наших спортсменов. Конечно же, поздравляю Жансаю Абдумалик! Вы стали международным гроссмейстером среди мужчин. Желаю, чтобы ваши достижения росли, достигали больших результатов во благо имиджа страны», - обратился к шахматистке Серик Сапиев.