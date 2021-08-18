О положительных аспектах Концепции местного самоуправления рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов рассказал о ключевых положительных аспектах Концепции развития местного самоуправления до 2025 года. Отметим, что в рамках проекта были внедрены новые подходы, направленные на совершенствование эффективности системы местного самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как известно, в этом году 25 июля впервые в истории страны прошли прямые выборы сельских акимов. Сельские акимы получили право распоряжаться бюджетом. На какие цели они могут потрать эти средства?

- В первую очередь экономический эффект от реформы будет зависеть от обеспечения экономической базы на уровне сельских округов, за счет имеющихся поступлений и передачи им дополнительных источников поступлений от ряда налогов и платежей. Например, в 2019 году было принято решение о передаче поступлений от корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса из республиканского бюджета в местные бюджеты. По итогам 2020 года, несмотря на снижение экономической активности в регионах в связи с пандемией COVID-19, местными исполнительными органами в 2020 году КПН от МСБ было собрано порядка 482 млрд. тенге, при плане 386 млрд. тенге или с ростом на 25%.

Кроме того, для того, чтобы не лишать стимулов районы и сельские округа, в проекте Концепции предусмотрено регламентирование пределов распределения КПН от МСБ между областью, районом и селом.

Для дальнейшего расширения доходной базы местного самоуправления в 2022 году на четвертый уровень бюджета будут переданы следующие виды налогов и платежей: единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков, плата за продажу права аренды земельных участков. В 2024 году продолжится передача следующих налогов и платежей: плата за пользование водными ресурсами, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности.

Органы местного самоуправления будут иметь полномочия и инструменты, подкрепленные финансовыми ресурсами для обеспечения качественными услугами жизнеобеспечения населенных пунктов. Средства от собственных доходов будут направляться исключительно на развитие сельского округа и решение вопросов местного значения по согласованию со сходом местного сообщества.

Будет внедрен особый порядок работы с бюджетом местного самоуправления, который позволит значительно оптимизировать бизнес-процессы, исключить предоставление отчетностей в ручном режиме, укрупнить бюджетные программы, что также, в конечном счете, даст экономию времени и средств. Сфера ответственности органов местного самоуправления охватит вопросы развития своей территории, благоустройства общественных пространств, местной транспортной, социальной и иной инфраструктуры, оказания базовых услуг, а также возможность развития смежных, совместно используемых объектов инфраструктуры и прочие.

В целях расширения имущественного комплекса местного самоуправления необходимо решить вопрос упрощения процедур оформления правоустанавливающих документов на коммунальную собственность. В этой связи местными исполнительными органами будет проведена инвентаризация объектов, закрепленных за ними, в том числе бесхозных активов. После проведения инвентаризации сформируется перечень коммунальных объектов, по которым будет применяться поэтапный упрощенный порядок их регистрации и постановки на учет. С учетом увеличения налоговой базы сельских округов, планируется, что самодостаточность сельских округов (доля собственных доходов от общего объема доходов) в среднем, уже в 2025 году достигнет порядка 35% (2020 год – 13,4%).

- Что, по вашему мнению, является главным условием эффективной деятельности органов местного самоуправления?

- Активность граждан является первостепенным условием эффективной деятельности органов местного самоуправления. Государственные органы, в том числе органы местного самоуправления, должны научиться эффективно использовать современные инструменты обратной связи с населением. Требуется принятие мер по повышению уровня прозрачности и подотчётности сельского акима перед гражданами. Вовлеченность населения в принятие решений должна изменить качество управления, повысить гражданскую активность, сделать прозрачной деятельность государственных органов и органов местного самоуправления.

Будут приняты меры по усилению контроля над процессом утверждения местных бюджетов через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части общественно значимых расходов, направленных на инфраструктурные и социальные инициативы.

На протяжении нескольких лет отмечается усиление влияния на социально-политическое развитие страны Интернета, который предоставляет дополнительные возможности для проведения общественных дискуссий, осведомленности и вовлеченности граждан в общественные вопросы. Развитие цифровых технологий стало движущей силой в решении многих социальных и экономических задач.

- Учитывая современные тренды, предстоит реализовать функционал на базе Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, на которой в обязательном порядке будут публиковаться планы развития сельских округов, сведения о поступлениях в бюджет, решения представительного органа местного самоуправления, гражданский бюджет и другие. Данный портал станет площадкой для взаимодействия органов местного самоуправления с местным сообществом, рассмотрения гражданских инициатив и решения других вопросов. Информация должна быть всегда актуальной и доступной для всех граждан.

- Законодательно будут установлены порядок формирования сходов местного сообщества и их полномочия, а также инструменты вовлечения граждан, в том числе с использованием современных подходов и цифровых технологий. Также необходимо учесть значимость интернет-сообществ как эффективного инструмента развития местного самоуправления и повышения гражданской активности.

- Что положительного вы бы выделили в сфере развития местного самоуправления за последнее время?

- В 2013 - 2020 годы в рамках реализации предыдущей Концепции развития местного самоуправления достигнуты следующие основные результаты:

1) организованы органы местного самоуправления, регламентированы порядок формирования, проведения собраний и сходов местных сообществ, а также их полномочия;

2) созданы территориальные советы местного самоуправления в качестве консультативно-совещательных органов по вопросам взаимодействия с населением при акиматах столицы, городов республиканского и областного значения;

3) введена практика проведения акимами всех уровней на ежегодной основе отчетных встреч с населением с информированием о задачах и основных направлениях дальнейшего развития вверенных им административно-территориальных единиц, проблемных вопросах и планах по их решению;

4) принят комплекс мер, направленных на оптимизацию и укрепление институциональных и экономических основ местного самоуправления.

5) введена выборность акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа.

Первые прямые выборы прошли 25 июля 2021 года. По итогам выборов были избраны 730 акимов (всего 2345) чьи сроки полномочий закончились в 2021 году. Выборы будут внедрятся поэтапно, согласно срокам истечения их полномочий до первого полугодия 2025 года.

В 2018 – 2020 годы во всех сельских округах внедрен четвертый уровень бюджетной системы. Сельские округа начали формировать свой бюджет и управлять коммунальной собственностью местного самоуправления. Бюджет сельского округа стал формироваться из налогов, плат, штрафов, добровольных сборов, доходов от коммунального имущества, а также субвенций из вышестоящего бюджета. Некоторые налоги, в том числе на землю, транспорт, имущество, индивидуальный подоходный налог и другие, оплачиваемые жителями, стали оставаться в сельском округе. Соответственно граждане получили возможность увидеть, на что расходуются их налоги.

По показателям 2020 года доходы бюджета местного самоуправления составили 252 млрд тенге, из них порядка 34 млрд тенге, или 13,4%, – собственные доходы и 218 млрд тенге – трансферты из вышестоящего бюджета. Часть объектов была передана с районного уровня в коммунальную собственность местного самоуправления – дома культуры, детские сады в виде имущественных комплексов, объекты общего пользования (автомобильные дороги, улицы населенных пунктов, парки, скверы, места досуга, памятники и прочее). Акимам сельских округов предоставлены полномочия по контролю за целевым использованием земельных участков, соблюдением правил благоустройства, озеленения и другим вопросам жизнеобеспечения сельских округов. В целом акимам сельских округов передано двадцать видов административных штрафов.

- Спасибо за беседу!