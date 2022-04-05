О положительном влиянии нефтяных цен на Нацфонд рассказали в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пересмотр курса национальной валюты и цены на нефть в сторону увеличения положительно повлияли на параметры Национального фонда. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем поступлений от нефтяного сектора планируется с увеличением до 4 трлн тенге. С учетом дополнительного объема гарантированных трансфертов чистые поступления в Национальный фонд составят 245 млрд тенге. Несмотря на дополнительные изъятия, целевые показатели Национального фонда сохраняются в пределах фискальных ограничений», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, неснижаемый остаток в фонде прогнозируется на уровне 32% к ВВП, с увеличением на 0,8 п.п. от утвержденного прогноза.

«Валютные активы оцениваются на уровне 55,9 млрд долларов США. На основании вышеизложенного прошу поддержать уточнение прогноза макропоказателей и бюджетных параметров на 2022 год в рамках прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 годы», - заключил министр.

Напомним, в Правительстве РК одобрили обновленный прогноз социально-экономического развития страны.

Фото: primeminister.kz