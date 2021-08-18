О положении этнических казахов в Афганистане рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр рассказал журналистам о положении этнических казахов в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с обращением этнических казахов, находяшихся в Афганистане, Глава государства поручил Министерству иностранных дел оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину. В свою очередь, нами было дано соответствующее поручение Посольству Казахстана в Кабуле взять данный вопрос на особый контроль» , - сказал Айбек Смадияр сегодня в ходе брифинга.