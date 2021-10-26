О полностью изношенном оборудовании заявили энергетики в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Чтобы заменить все изношенное оборудование ТОО «Кокшетау Энерго», придерживаясь существующей инвестпрограммы, потребуется 200 лет. Такой печальный вердикт огласил на пресс-туре о ходе исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО «Кокшетау Энерго» главный инженер предприятия Владимир Попов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя генерального директора по финансам ТОО «Кокшетау Энерго» Татьяны Воротынцевой, в 2020 году общие фактические затраты по тарифной смете у предприятия составили 7 млрд 298 млн тенге. Снижение затрат от утвержденной суммы в тарифной смете - 0,9%. Основные направления расходования средств: материальные затраты, расходы на оплату труда производственного персонала, амортизации и ремонта.

«Материальные затраты, которые включают в себя материалы на техническое обслуживание, покупку нормативных потерь, ГСМ, топливо, энергии на хознужды, составили 3 млрд 589 млн тенге. Снижение затрат по данной статье - 2,9% от утвержденной суммы. Связано это со снижением затрат на техобслуживание, покупку и потери хознужд, ГСМ ввиду нехватки денежных средств в связи с большой дебиторской задолженностью энергоснабжающих организаций перед ТОО «Кокшетау Энерго» - более 1 млрд тенге», - сказала спикер.

Вторая статья – расходы на оплату труда производственного персонала - составила 2 млрд 903 млн тенге. Снижение затрат – 0,3% от утвержденной суммы. За 2020 год средняя зарплата по предприятию составила 99621 тенге, что практически в два раза меньше среднего областного показателя.

«Амортизация – 706 млн тенге. Снижение – 1,2%, все начислено в соответствии с бухгалтерским учетом, вся амортизация направлена на выполнение амортизационной программы. Ремонты производятся в соответствии с нормативами. В 2020 году ремонт был на 350 млн тенге. Снижение затрат по этой статье – 3%, что связано с нехваткой денежных средств», - отметила Т. Воротынцева.

Прибыль предприятия, несмотря на заложенные 128 млн тенге, фактически за 2020 год составила 99 млн тенге. Вся полученная прибыль вместе с амортизацией была направлена на выполнение инвестиционной программы.

Как добавила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «Кокшетау Энерго» Гульшат Иржанова, приоритетным направлением вложений инвестиций определены энергообъекты Кокшетау, Щучинска и курортной зоны Боровое, где объем электропотребления составляет 55-60% от общего полезного отпуска электроэнергии ТОО и увеличивается из года в год.

«В 2020 году при плане в 842 млн 378 тысяч тенге фактическое выполнение составило 1 млрд 244 млн 195 тысяч тенге. Превышение составило 401 млн тенге. Согласно инвестпрограмме, было выполнено 67 мероприятий, были приобретены оборудование и техника. Все эти мероприятия позволяют поддерживать в рабочем состоянии основные средства, повысить надежность электроснабжения, уменьшить потери и сократить аварийность. На 2021 год запланировано выполнение 35 мероприятий на сумму 842 млн 378 тысяч тенге, внедрение новой техники - 86 млн 564 тысячи тенге и обновление оборудования связи… Но чтобы реально снизить износ основных средств, этих денег недостаточно. Износ на 1 января 2020 году составил 81, 7%, а на 1 января 2021 года – 81,3%, в том числе подстанций ПС– 98,5%, ТП – 10/0 – 95,9% и т.д. Износ высокий, и чтобы его снизить, необходимы очень большие средства», - сказала Г. Иржанова

Как было отмечено, выход в виде повышения тарифа невозможен.

«Из года в год существует такая проблема, но идет сдерживание тарифа, потому что сильно высокий тариф не потянет население. Мы вдобавок ко всему являемся конечным потребителем: когда поднимают цены на станциях на электрознергию, то их не регулирует антимонопольный комитет, а нас регулирует. Поэтому у нас такая ситуация и возникала, что мы остались с сильно изношенным оборудованием. Это оборудование еще со времен Советского Союза», - пояснила Г. Иржанова.

Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго» Владимир Попов добавил, что для того, чтобы снизить износ, при действующей инвестиционной программе на замену оборудования ориентировочно уйдет 200 лет, при этом за 200 лет износится новое оборудование.

«Это замкнутый круг, который невозможно разорвать при той ситуации, которая сейчас у нас складывается, и при тех нормативных законодательных актах, которые сейчас у нас действуют», - пояснил В. Попов.

«Естественно, физические лица не потянут такое увеличение тарифа, поэтому выход лишь один - субсидирование государства. Но в электроэнергетику субсидирование на данный момент законодательно не предусмотрено. И энергетика каждый год умирает из-за нехватки средств. При этом увеличиваются требования по качеству предоставления услуги и с каждым годом это все сложнее выполнять, ведь оборудование старое и новых технологий нет», - добавила Т. Воротынцева.

Между тем, повышения тарифа физическим лицам можно не опасаться. По словам специалиста, на данный момент тарифы для населения сдерживаются, и тариф для физических лиц ниже себестоимости на 8 тенге. Эту разницу несут юридические лица, а также бюджетные организации, которые платят по очень высокому тарифу.