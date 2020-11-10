О полноценном доступе осужденных детей к образованию напомнила омбудсмен Азимова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проблему нехватки техники в школе при исправительной колонии выявили в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

Вопросы качества образования осужденных детей подняла Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова в ходе рабочей поездки в Алматинскую колонию для несовершеннолетних преступников. Удалось выявить и решить проблему нехватки техники, необходимой для обеспечения учебного процесса в общеобразовательной школе и возможности держать связь с родными.

Алматинская колония ЛА 155/6 предназначена для несовершеннолетних преступников в возрасте от 14 до 21, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. На сегоднядень в колонии отбывает наказание 49 осужденных. Самому младшему из них - 15 лет.

В ходе рабочей поездки колонию посетили председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов, Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова, а также участники Национального превентивного механизма против пыток и жестокого обращения.

Во время посещения был затронут вопрос нехватки необходимого инвентаря в целях качественного обучения в школе для несовершеннолетних осужденных, находящейся при колонии.

Как стало известно, управление образования г. Алматы обеспечило учащихся школы учебниками, школьными принадлежностями и компьютерами для изучения курса «Информатики» на базовом уровне. Вместе с тем, выяснилось, этого не совсем достаточно – ученики озвучили проблему нехватки проектора и ноутбуков. В том числе для связи с родными в видеоформате, что особенно актуально в условиях карантинных ограничений.

В результате, при содействии акимата Жетысуйского района Алматы и частного предпринимателя Айнур Жумаш удалось в двухнедельный срок найти средства и укомплектовать техникой учебные помещения. В частности, были закуплены проектор, интерактивная доска и ноутбуки.

Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова также обратила внимание на то, что каждый учащийся при учреждении для несовершеннолетних должен иметь равный доступ к среднему образованию, как и любые дети.

«Для этого необходимо, чтобы учащиеся получали полный объём школьной программы, включая нововведения с интерактивными подходами в образовании, а также могли пользоваться любой техникой. Гарантия полноценного доступа к образованию всем детям прямо закреплена в Конституции Республики Казахстан. Существующие в исправительных учреждениях школы для несовершеннолетних детей не должны иметь статуса вечерних, поскольку в вечерних школах есть определенные, пусть и небольшие, ограничения в объеме учебной нагрузки. На текущий момент вечерние школы при отдельных исправительных учреждениях в Казахстане сохраняются», - отметила Эльвира Азимова.



