О пользе вакцинации от КВИ рассказали жителям Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается информационно-разъяснительная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, агитационная группа во главе с первым заместителем акима области Сериком Айдарбековым побывала в Жылыойском районе. В состав информационно-разъяснительной группы вошли известные в регионе эпидемиологи и инфекционисты, педагоги и аксакалы. Жителям рассказали о важности вакцинации от COVID-19 в целях формирования коллективного иммунитета.

На сегодняшний день в Жылыойском районе вакцинации подлежат около 40 тысяч местных жителей, из них привиты лишь 35%. К примеру, в городе Кульсары общая численность населения составляет 56 982 человек, вакцинации подлежат 21 918 жителей, из них привиты от COVID-19 лишь 8 859 или 40%.

«По поручению акима Атырауской области было решено усилить информационно-разъяснительную работу в районах с низкими показателями по вакцинации: в нашем регионе это Жылыойский и Махамбетский районы. Агитационные группы будут выезжать во все населённые пункты этих районов на регулярной основе. Мы встретились с жителями сразу четырех населенных пунктов, ответили на все интересующие их вопросы», - рассказал первый заместитель акима области Серик Айдарбеков.

По официальным данным, в Атырауской области первым компонентом вакцин от COVID-19 привиты 237 тысяч человек, вторым компонентом - 210 тысяч местных жителей. В регионе работает 61 пункт вакцинации.

Напомним, на сегодняшний день первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане получили 8 159 043 человека.