РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    О пользе вакцинации от КВИ рассказали жителям Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается информационно-разъяснительная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, агитационная группа во главе с первым заместителем акима области Сериком Айдарбековым побывала в Жылыойском районе. В состав информационно-разъяснительной группы вошли известные в регионе эпидемиологи и инфекционисты, педагоги и аксакалы. Жителям рассказали о важности вакцинации от COVID-19 в целях формирования коллективного иммунитета.

    На сегодняшний день в Жылыойском районе вакцинации подлежат около 40 тысяч местных жителей, из них привиты лишь 35%. К примеру, в городе Кульсары общая численность населения составляет 56 982 человек, вакцинации подлежат 21 918 жителей, из них привиты от COVID-19 лишь 8 859 или 40%.

    «По поручению акима Атырауской области было решено усилить информационно-разъяснительную работу в районах с низкими показателями по вакцинации: в нашем регионе это Жылыойский и Махамбетский районы. Агитационные группы будут выезжать во все населённые пункты этих районов на регулярной основе. Мы встретились с жителями сразу четырех населенных пунктов, ответили на все интересующие их вопросы», - рассказал первый заместитель акима области Серик Айдарбеков.

    По официальным данным, в Атырауской области первым компонентом вакцин от COVID-19 привиты 237 тысяч человек, вторым компонентом - 210 тысяч местных жителей. В регионе работает 61 пункт вакцинации.

    Напомним, на сегодняшний день первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане получили 8 159 043 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Акимат Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!