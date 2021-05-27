О показателях заболевания КВИ по возрастным категориям рассказал санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заболеваемость коронавирусом снизилась среди граждан 40-59 лет. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на площадке РСК Алматы о текущей ситуации с COVID-19 в Алматы рассказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач города, остановился на возрастном составе случаев заражения коронавирусом.

«Анализ возрастного состава заболевших КВИ по данным последних двух недель выявил некоторые изменения, связанные с иммунизацией против коронавируса. Снизилась заболеваемость среди граждан 40-59 лет на 1,1% и старше 60 лет на 0,9%. В то же время увеличился удельный вес среди молодых людей от 20 до 40 лет на 1,7%, чаще других возрастов игнорирующих прививки против COVID-19»,- отметил Жандарбек Бекшин. По занятости населения случаи коронавируса больше всего зарегистрированы среди неработающего населения - 33,4% (1228 человек).

«Работников различных ТОО, ИП, АО - 21,0% (773 человек), пенсионеров- 21,7% (799 человек), школьников- 7,6% (278 случаев) и среди детей дошкольного возраста- 5,4% (199 случаев КВИ). Общая доля перечисленных категорий населения составила около 90%», - отметил спикер.

Учитывая складывающуюся ситуацию, главный санврач города напомнил горожанам о необходимости соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. А также о необходимости получить вакцину.

«Уважаемые жители города, вакцинация была и остается единственным эффективным способом стабилизации эпидемиологической ситуации и возвращения к обычной жизни населения, наряду с ограничительными мероприятиями. Для достижения указанной цели необходима сплоченность всех ведомств и населения», - добавил он.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в городе Алматы все еще остается напряженной, несмотря на это за последнюю неделю мая в Алматы отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией.