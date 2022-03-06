О поиске солдата срочной службы сообщил КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничной службой КНБ по Жамбылской области ведутся поиски пропавшего 2 марта т.г. военнослужащего рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы, проходившего срочную службу в пограничном отделении «Андас батыр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«В поисках задействованы силы департамента Пограничной службы и департамента полиции по Жамбылской области.

По данному факту проводятся следственные действия и расследование.

Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией в отношении У. Бердишева, сообщить по номерам телефонов - 110 (телефон доверия КНБ), 87172719458 (телефон доверия Пограничной службы)», - говорится в публикации пресс-службы КНБ РК.