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    10:59, 06 Март 2022 | GMT +6

    О поиске солдата срочной службы сообщил КНБ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничной службой КНБ по Жамбылской области ведутся поиски пропавшего 2 марта т.г. военнослужащего рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы, проходившего срочную службу в пограничном отделении «Андас батыр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «В поисках задействованы силы департамента Пограничной службы и департамента полиции по Жамбылской области.

    По данному факту проводятся следственные действия и расследование.

    Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией в отношении У. Бердишева, сообщить по номерам телефонов - 110 (телефон доверия КНБ), 87172719458 (телефон доверия Пограничной службы)», - говорится в публикации пресс-службы КНБ РК.


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    Происшествия, ЧС КНБ Главная Происшествия Правоохранительные органы
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