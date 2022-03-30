О погоде в столице рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сохраняются метель, гололёд и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

По данным синоптиков, сегодня 30 марта в городе ожидается переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, с порывами 25 м/с. Температура составит 1-3 тепла.

Завтра 31 марта осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

1 апреля, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.