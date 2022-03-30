РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 30 Март 2022 | GMT +6

    О погоде в столице рассказали синоптики

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сохраняются метель, гололёд и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    По данным синоптиков, сегодня 30 марта в городе ожидается переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, с порывами 25 м/с. Температура составит 1-3 тепла.

    Завтра 31 марта осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

    1 апреля, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

    Теги:
    Погода Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!