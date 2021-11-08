О погоде в Казахстане на 8 ноября рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере и в центре Акмолинской, Костанайской областей ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской, на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области – туман.