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    00:03, 21 Март 2022 | GMT +6

    О погоде на праздничные дни рассказали синоптики СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О погоде на праздничные дни рассказали синоптики Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», 21, 22 и 23 марта в регионе ожидается ненастная погода.

    21 марта на большей части области пройдет снег, возможна низовая метель, гололед. На востоке области - туман. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы – до 23-28 метров в секунду. Жители региона уже получили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Температура воздуха ночью - 10-15 мороза, днем - 0-5 мороза.

    22 марта вновь ожидается снег, низовая метель, гололед. Сохранится ветер. Ночью ожидается минус 8-13 градусов, днем потеплеет до 0-5 мороза.

    23 марта ночью на востоке области, днем на большей части прогнозируется снег, низовая метель, гололед. На востоке региона - туман. По-прежнему будет сильным ветер. Ночью столбик термометра опустится до 8-13 мороза, днем ожидается 0-5 мороза.

    Повышение температуры воздуха синоптики обещают только к середине третьей декады.

    Напомним, под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей части Казахстана 21 марта пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине преимущественно в виде дождя. По РК ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке – низовая метель.

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