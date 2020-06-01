О погоде на июнь в СКО рассказали синоптики
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в июне ожидается температура воздуха выше нормы на один градус, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации филиала РГП «Казгидромет», первый летний месяц порадует жителей региона средней температурой воздуха в 19-20 градусов тепла.
В первой декаде пройдут местами кратковременные дожди, грозы. Днем ожидается от 15-20 до 27-32, местами 35 градусов тепла. Ночью – от 5-10 до 13-18 градусов тепла.
В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до плюс 8-13 градусов, днём - до 21-26 тепла. Затем постепенное повышение температуры воздуха ночью до плюс 15-20 градусов, днем - до 29-34 градусов.
В третьей декаде вновь похолодает ночью до плюс 5-10 градусов, днём – до 15-20 градусов тепла. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до плюс 10-15 градусов, днём до 20-25 тепла.
Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы, местами - больше нормы.
В течение месяца часто ожидаются дождь, гроза усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В отдельные дни возможен град.
В начале первой декады местами возможны пыльные бури.
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