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О погибших военнослужащих рассказали в Нацгвардии РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Января 2022, 12:16
О погибших военнослужащих рассказали в Нацгвардии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в стране погибли двое военнослужащих Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

«Молодые солдаты ценой своих жизней с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия народа. Рядовой Мадияр Кайсаров, выполняя 5 января 2022 года в составе оперативного подразделения боевую задачу по восстановлению общественного порядка в городе Кызылорде, получил тяжелое ранение. Это не скупая фраза из оперативных сводок, это жизнь и подвиг молодого казахстанца, ставшего в трудную минуту на защиту родной страны.

Несмотря на смертельную опасность сложившейся ситуации, молодой гвардеец остался верен воинской присяге и до конца выполнил конституционный долг по защите Родины. К горькому сожалению, воин скончался от полученных ран», - говорится в сообщении Нацгвардии.

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В этот же январский день, выполняя поставленную командованием задачу по стабилизации общественного порядка, проявив непоколебимость и смелость, погиб другой рядовой.

«Гвардеец Айбат Аманов вместе с сослуживцами принимал участие в восстановлении законности в городе Талдыкоргане, вступив в схватку с воинствующими хулиганами и мародерами. Оба солдата, будучи совсем молодыми (Мадияр родился в 2002-м году, Айбат – в 2003-м году), не испугавшись смертельной угрозы, исходящей от озверевшей толпы, стояли до конца, выполняя служебно-боевые задачи. Совершить подвиг в мирное время нелегко, но быть готовым к этому необходимо всегда. Особенно в дни, когда над Родиной нависла беда, для настоящих мужчин, носящих погоны, встать против врага лицом к лицу – это долг и ответственность перед Отечеством и народом. Только батыры могут защитить народ и государство от посягательств внешних и внутренних врагов. Имена Мадияра Кайсарова и Айбата Аманова навсегда войдут в героическую летопись Национальной гвардии Республики Казахстан. Главное командование, ветераны и весь личный состав Национальной гвардии скорбят по случаю гибели военнослужащих и выражают глубокие соболезнования их родным и близким», - сообщили в Нацгвардии.

Происшествия   Армия   Нацгвардия   ЧП-2022  
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