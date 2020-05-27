О погибшем в палаточном городке для бомжей рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В палаточном лагере для бомжей были зарегистрированы два случая заболевания коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце марта, потому что полагали, что это группа риска, палаточный городок сделали. Собрали всех людей без определенного места жительства, обеспечили их питанием, душевые поставили, туалеты. Все условия создали, но люди тяжелые, не хотят находиться в одном месте, хотят передвигаться по городу. Были определенные сложности. Был один погибший, умер он того, что перепил, грубо говоря. Перепил и последствия такие плачевные», - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Аким также отметил, что в лагере было два случая заболевания коронавирусом.

«Они были госпитализированы, они вылечились. Потом, когда карантинный режим был снят, этот палаточный городок был обратно расформирован», - сказал аким.

Ранее аким объяснил, куда пропали алматинские бомжи.



