О подвигах своего деда и захвате в плен фашистских солдат рассказал экибастузец

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В одном из боёв во время Великой Отечественной войны воин из Экибастуза Дауылбай Жумжумин при преодолении в горах со своим взводом уничтожил около 15 вражеских солдат и офицеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дедушка служил в 687-м стрелковом полку, на Украинском фронте. В выписке наградного листа его руководство отметило, что Жумжумин Дауылбай Шекшекович является волевым, смелым и инициативным офицером: «При форсировании рек Грон (в Словакии - Казинформ) и Морава, он со своим взводом одним из первых преодолел водные рубежи с наименьшими потерями своего взвода смело и решительно ворвался в расположение противника, расстраивал его боевые порядки, сея среди его солдат панику», - рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза Айдын Кажибеков.

По словам А. Кажибекова, его дедушка Дауылбай Шекшекович Жумжумин был призван в ряды Советской Армии в 1939 году. Когда срок его воинской службы подходил к концу, началась Великая Отечественная война, и Д. Жумжумина направили на специальные курсы подготовки офицеров. По окончании курсов он получил звание лейтенанта.

На фронте при преодолении словацкого горного кряжа Малые Карпаты воин со своим взводом уничтожил около 15 вражеских солдат и офицеров.

«При взятии населённого пункта Кухвеня он одним из первых ворвался на его окраину и в завязавшемся бою лично уничтожил две огневые точки противника. В этом бою он со своим взводом уничтожил до восемнадцати гитлеровцев и одну минометную батарею», - добавил собеседник.

При прорыве обороны противника в районе населенного пункта Пасаглавки и штурма высоты его рота первой ворвалась в населённый пункт и захватила в плен одиннадцать фашистских солдат, а также уничтожила 24 солдата противника.

«Дауылбай Шекшекович лично сам в этом бою убил трёх вражеских бойцов. За боевые заслуги и личную отвагу в бою дедушка был награжден Орденом Отечественной войны второй степени и Орденом Красной Звезды, - отметил его внук. - В последние дни войны его ранило снарядом в голову, осколок вырвал одну челюсть. После возвращения в родные края дедушка трудился председателем сельского совета в совхозе «Комсомольский» сельской зоны города Экибастуза».

По словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям города, сельчане помнят фронтовика как грамотного руководителя, который заботился не только о хозяйстве, но и переживал о благополучии каждой семьи во вверенном ему совхозе.

«Невзгоды войны и тяжёлое ранение подорвали его здоровье, и на сорок девятом году жизни он ушел из жизни. Вместе с супругой он воспитал четверых детей и семнадцать внуков; в памяти благодарных потомков он навсегда останется как храбрый воин, отдавший свою молодость во имя спасения мирной жизни на нашей земле» - добавил Айдын Кажибеков.

Фото Айдына Кажибекова.