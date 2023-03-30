О подтоплениях предупредили жителей 4 областей республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в Карагандинской области в связи с сохранением таяния снежного покрова, а также с добеганием талого стока ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках.

30 марта в связи с прогнозированием осадков в виде дождя в Абайской области, в период с 30 марта по 1 апреля в связи с прогнозированием осадков в виде дождя и снега в Актюбинской(Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский и район г. Актобе) области и на большей части Восточно-Казахстанской областиожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.