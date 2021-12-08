+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О подробностях встречи в рамках Астанинского процесса рассказали в МИД РК

8 Декабря 2021 20:16
Поделиться:
О подробностях встречи в рамках Астанинского процесса рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии состоится 21-22 декабря 2021 года в городе Нур-Султане. В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, Правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Обеспечение военной безопасности обсудили на заседании Военного комитета ОДКБ
Гендиректор отделения ООН в Вене поблагодарила Казахстан за поддержку ЦАРИКЦ Казахстан экспортирует тысячу автобусов в Кыргызстан «История Казахстана» презентована на литовском языке в Вильнюсе

Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса. Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста.

С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН, стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.

Двусторонние и трехсторонние консультации в городе Нур-Султане продолжатся два дня. Текст итогового заявления будет опубликован в официальных информационных ресурсах. С учетом карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, проведение пленарного заседания не планируется.


Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Внешняя политика Казахстана   #Нур-Султан   #Сирия  
Поделиться:
Новости по теме
Обеспечение военной безопасности обсудили на заседании Военного комитета ОДКБ
Гендиректор отделения ООН в Вене поблагодарила Казахстан за поддержку ЦАРИКЦ
Казахстан экспортирует тысячу автобусов в Кыргызстан
«История Казахстана» презентована на литовском языке в Вильнюсе
Популярное
1 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Ограничение движения введено на трассах Восточно-Казахстанской области
4 Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Нарушивших правила пребывания 675 иностранцев выявили в Нур-Султане
Стабилизированы цены на все социально значимые продовольственные товары в Нур-Султане
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Ограничение движения введено на трассах Восточно-Казахстанской области
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив