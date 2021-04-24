О подключении домов к центральному отоплению договорились в карагандинском  посёлке Шахан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Шахан Карагандинской области достраивают центральную котельную. И наконец сбудется многолетняя мечта жителей – избавиться от печек в многоэтажках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какой нашли вариант подключения домов к центральному отоплению – об этом рассказал аким посёлка Галым Умирбеков.

«Подключение многоэтажных домов планируется через Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ. Жителям предложили участие в программе кредитования, по которой они могут получить льготные займы – под 0,1% годовых на срок до 7 лет. Мы обошли уже почти все дома, разъяснили условия людям. Многих этот вариант устраивает. Жители начали собирать документы. Мы примем полный пакет документов и потом будем передавать Центру модернизации ЖКХ», – сообщил он.

По расчётам, ежемесячный платёж с квартиры составит порядка 5000–6000 тенге. Для участия в программе требуется согласие 70% собственников квартир в доме.

В Шахане из 116 многоэтажек отапливаются модульными котельными 21. В них для перехода на центральное отопление нужно установить только элеватор, поэтому затраты небольшие. В остальных же стоимость подключения к теплу варьируется в зависимости от этажности дома – от 100 до 500 тысяч тенге с квартиры.

«Конечно, если сразу платить, то многим непосильно. Спасибо, что нас услышали, нашли решение. Кредит на таких условиях – это большой плюс. Мы можем постепенно погасить: кто-то в течение семи лет, кто-то досрочно. Это не будет накладно для пенсионеров, для молодых семей. В посёлке живу с рождения, но уже подумывали с мужем о переезде. Модульной котельной в нашем доме нет. Печка – это очень неудобно. Запасти уголь, выносить золу. Пришёл с работы – первым делом надо раскочегарить котёл. Никакого отдыха! С центральным отоплением выгода уже в том, что не надо дышать угольной пылью, будет чистота, комфорт и уют», – считает Стефанида Пьяных, жительница Шахана.

В поселковый акимат уже подают документы для заключения договоров.

По словам акима посёлка, тариф на центральное отопление будет таким же, как в Шахтинске. Котельную после сдачи объекта планируется передать на баланс Шахтинской ТЭЦ.

Сейчас котельная готова на 80 процентов. Полностью установлено оборудование. Технология новая: котлы могут работать на углях любого сорта.

Подрядчик «Механомонтаж-2004» прокладывает в посёлок магистральную трубу. Сдача объекта планируется в сентябре. И в новом отопительном сезоне шаханцы смогут попрощаться с печками и углём.