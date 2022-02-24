О подготовке кадров для атомной энергетики рассказал Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости подготовки кадров в области атомной энергетики рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее глава Минэнерго заявил , что у Казахстана имеется достаточный потенциал для развития атомной энергетики.

«Что касается кадрового потенциала, то недавно был подписан меморандум для подготовки кадров именно в области атомной энергетики в связи с тем, что безопасная и надежная эксплуатация станции требует большого количества кадров. На одну станцию с двумя энергоблоками, допустим, потребуются порядка двух тысяч человек с учетом сменной работы. Две тысячи человек - высококвалифицированные кадры, которые нужно будет не просто обучить, но чтобы у них был определенный опыт работы в этой сфере», - рассказал Болат Акчулаков во время круглого стола, прошедшего в Сенате Парламента.

Ранее министр энергетики ответил журналистам, повлияет ли рост цен на нефть в мире на стоимость нефтепродуктов, в том числе ГСМ, в нашей стране.







