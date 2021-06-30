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О подготовке к выборам сельских акимов рассказали в Алматинской области

Автор:  
Данияр Дауталиев
30 Июня 2021, 11:20
О подготовке к выборам сельских акимов рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Алматинской областной избирательной комиссии Тимур Даутов рассказал о подготовке к выборам акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 июня текущего года нашими территориальными, районными и городскими избирательными комиссиями на 25 июля назначены выборы в 71 сельском округе. Информация о назначении их, об образовании избирательных округов, календарный план мероприятий по подготовке и проведению размещены на сайтах акиматов районов и городов. На этой неделе информация будет опубликована во всех местных СМИ», - сказал Тимур Даутов.

По озвученной спикером информации в области будет задействовано 17 территориальных комиссий и 198 участковых избирательных комиссий, а также 1451 член избирательных комиссий. Численность избирателей, которые смогут принять участие в голосовании, составит более 220 тысяч человек.

«26 июня у нас уже начато выдвижение кандидатов в акимы. Право выдвижения принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. Это два основных вида выдвижения. В случае, если на день окончания срока выдвижения выдвинулось менее двух кандидатов, акимы районов и городов также имеют право выдвинуть одного или двоих кандидатов. По состоянию на сегодняшний день выдвинут у нас 21 кандидат. Пока все они самовыдвиженцы, партии только проводят свои конференции, мы ожидаем, что партии тоже активно примут участие», - говорит глава областной избирательной комиссии.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации в области действует постановление главного санврача, в котором прописано, что участникам избирательного процесса необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и использовать антисептик.


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