О подготовке к выборам сельских акимов рассказали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области на выборы сельских акимов по состоянию на 8 июля выдвинуто 300 кандидатов. Из них 207 самовыдвиженцев, 93 идут от политических партий. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В регионе на первых прямых выборах планируется избрать 95 сельских акимов.

«На данный момент своих членов выдвинули четыре партии. «Nur Otan» представил наибольшее количество кандидатов – 76. Народная партия Казахстана выдвинула 11 человек, «Ақ жол» - четыре, «Ауыл» и «Адал» по одному кандидату», - добавил спикер.

Как сообщил М. Садуов, выдвижение кандидатов стартовало 26 июня и завершится 9 июля. Кандидаты могут выдвигаться политическими партиями, путем самовыдвижения и акимом района. В соответствии с законодательством для избрания на должность акима гражданин страны должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства в сфере государственной службы, не иметь судимости и фактов совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке. Претенденты пройдут проверку на соответствие требованиям.

В проведении прямых выборов сельских акимов в регионе будет задействовано 238 избирательных комиссий – 20 территориальных и 218 участковых. Выборы пройдут в 227 населенных пунктах, где проживают более 153 тысяч человек, из которых 100 тысяч - избиратели.

К слову, в Акмолинской области 239 акимов сельского уровня, из них 95 планируется избрать 25 июля на четырехлетний срок.

Напомним, 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».