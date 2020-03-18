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вчера 20:24
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вчера 18:41
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О подготовке к весеннему паводку рассказали в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О подготовке к весеннему паводку рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году резерв области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций составил более 2 млрд тенге. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций силами и средствами гражданской обороны создана группировка из 1652 человек. В ее распоряжении 561 единица техники, 70 плавсредств, 50 мотопомп. Мобильная группа Министерства внутренних дел состоит из 310 человек, 63 единиц техники, вертолета «Ми-8», 22 плавсредств, 18 мотопомп», - сообщил руководитель отдела гражданской обороны ДЧС Атырауской области Берик Курманалиев.
Проинформировав, что для защиты общественной безопасности и правопорядка в местах возможных ЧС будут выделены военнослужащие Национальной гвардии и полицейские.
Ранее сообщалось, что по договоренности казахстанской и российской сторон Оренбург вдвое увеличил подачу воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища.
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