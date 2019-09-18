О подготовке  к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева рассказали в ВКО

АБАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В ВКО рассказали о подготовке региона к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева . Это будет одним из важнейших событий 2020 года в Казахстане. Празднование 175-летия великого поэта Абая Кунанбаева поспособствует популяризации наследия выдающегося мыслителя казахского народа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Для разработки и проведения комплекса мероприятий, посвященных этой дате, в области была создана рабочая комиссия под руководством акима ВКО Даниала Ахметова. В ее составе входят представители общественных объединений, творческая и научная интеллигенция.

Во время рабочей поездки главы региона в Абайский район состоялось заседание областной комиссии по проведению празднования 175-летия Абая Кунанбаева. На заседании рассказали о подготовительных работах, которые уже начали осуществлять в Восточном Казахстане в этом направлении.

«С учетом мнений членов комиссии был составлен региональный план мероприятий по подготовительной работе к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева», – сообщил на заседании руководитель управления культуры, архивов и документации ВКО Азамат Мухамедчинов.

По словам Азамата Мухамедчинова, план включает в себя более 330 различных мероприятий международного, национального, регионального и районного уровней, а его предварительный бюджет - 880 миллионов тенге.

В плане предусмотрены три основных направления: благоустройство историко-культурных объектов и ремонт дорог в Абайском районе, проведение научно-аналитических, общественно-значимых, культурных и общественных мероприятий, а также информационно-имиджевый спектр работ.