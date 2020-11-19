О подготовке к паводкам рассказали в ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за последние 5 лет возведено и укреплено 220 км защитных дамб и валов, увеличена водопропускная способность на 156 участках автомобильных дорог. В ДЧС региона рассказали о подготовке к предстоящему паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выполнено берегоукрепление, дноуглубление 76 км русел рек в 167 населённых пунктах. В соответствии с Комплексом мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы реализовано 69 мероприятий, из них 12 - по возведению защитных валов, 55 - по устройству водопропускных труб и 2 - по санации русел рек Сокур и Токырауын.

По данным ДЧС, с мая текущего года на территории 27 населённых пунктов возведено 13,555 км и укреплено 9,975 км защитных дамб и валов, проведена санация паводкоопасных участков русел рек, строительство и ремонт водоотводных каналов. Увеличена водопропускная способность на 74 участках.

Так, в Каркаралинском районе укреплено защитные валы в селах Ынталы, Коктас, Жана-Жол. В Киргизском сельском округе провели очистку 1 000 м реки, в селе Караколь укрепили защитный вал протяжённостью и очистили русла рек.

В Абайском районе проводятся работы по санации реки Топар. В селе Кулайгыр укрепили защитный вал протяжённостью 1 000 м.

Также противопаводковые работы проведены в Актогайском, Нуринском, Шетском и Бухар-Жырауском районах.

Работы по подготовке к паводковому периоду продолжаются и находятся на постоянном контроле, заверили в ДЧС