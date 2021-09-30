О подготовке к отопительному сезону рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В регионе полностью готовы к отопительному сезону 412 образовательных и 148 медицинских учреждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, к настоящему времени проведен капитальный ремонт15,6 километра тепловых сетей, 1,4 километра водопроводных и канализационных линий, 696,7 километра электрических сетей.

На основании температурного режима с 1 октября начнут отапливать социальные объекты, а с 15 октября - жилые многоэтажные дома. На сегодняшний день из 1776 многоэтажных домов в области 99% домов прошли гидравлические испытания. Все работы завершатся к 15 октября.

Наша справка. В городе 62 многоэтажных жилых дома, которые получают тепло от индивидуальных котельных, полностью подготовленных к зиме за счет КСК.

16 домов обеспечены теплом от котельной КГП «Атырау облысы Су Арнасы» и 37 домов - от частной котельной ТОО «Тұрғын үйлерге коммуналдық қызмет көрсету», а остальные 1018 домов подключены к ТЭЦ.



