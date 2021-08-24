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О подготовке к отопительному сезону рассказал Алтай Кульгинов

24 Августа 2021 23:19
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О подготовке к отопительному сезону рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал о том, как город готовится к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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«Готовить системы теплоснабжения к отопительному сезону начинаем еще летом. Учитывая, что отопительный сезон в столице длится порядка 7 месяцев, необходимо заблаговременно подготовиться к морозам. С представителями ТЭЦ, Астана-Теплотранзита, Астана-РЭК и другими ответственными лицами сверили часы. Дал ряд поручений по обеспечению города теплоснабжением в отопительный сезон.

Первое. Необходимо своевременно подключить к отоплению социальные объекты и жилые дома. На сегодня готовность объектов образования составляет 99%, объектов здравоохранения – 95%, жилого фонда свыше 81% и др.

Необходимо довести все показатели до 100%. Определить источники подключения к отоплению новых объектов, проверить мощности.

Второе. Необходимо продолжить выдачу жителям жилых массивов технических условий для подключения к газу.

В текущем отопительном сезоне возможность подключиться к газу появится у жителей еще 7 жилых массивов. В их числе - Юго-Восток, Промышленный, Коктал-1, Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020г). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведется разработка проектно-сметной документации.

В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда построили 345 км внутриквартальных сетей газоснабжения.

Третье. Учитывая, что газификация столицы проводится в три этапа, последний этап которой запланирован на 2023 год, в городе определены 10 точек для реализации угля. Средняя стоимость - 13 тысяч тенге (в зависимости от сорта угля), без учёта доставки.

В прошлом и позапрошлом году не было ажиотажа на точках реализации угля, следовательно, в текущий отопительный сезон также нельзя допустить искусственного дефицита, так как на складах имеется достаточный объем топлива.

Четвертое. Теплоэлектроцентрали являются стратегическими объектами, которые позволяют бесперебойно обеспечивать город теплом. До конца года все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведем на газ.

По ТЭЦ-3 выполнили корректировку проекта, возобновили строительно-монтажные работы, в том числе и на водогрейной котельной. Запуск объекта запланирован на отопительный сезон 2022-2023 года. ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн кв метров жилья, в том числе соцобъектов, адмзданий и др.

Кроме того, в текущем году также приступим к строительству двух газовых котельных. Их мощность почти в 2 раза превысит мощность ТЭЦ-3. Котельные будут обеспечивать теплом в первую очередь те участки, где прогнозируется дефицит», - написал аким столицы.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Алтай Кульгинов   #Отопительный сезон  
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