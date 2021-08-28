О подготовке к новому учебному году рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы рассказала о готовности школ мегаполиса к новому учебному году и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности учащихся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Л. Жылкыбаевой, новый учебный год в Алматы планируется начать в штатном формате при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований. При этом 287 школ примут около 300 тыс. учащихся, из них 30 тыс. первоклассников. В 82 колледжах к обучению приступят более 68 тыс. студентов.

Стоит отметить, что дошкольные организации уже вернулись в штатный режим работы, 860 детских садов и мини-центров сегодня посещают более 69 тыс. детей.

Л. Жылкыбаева также сообщила, что все учебные организации подключены к проекту Ashyq и на 100% обеспечены необходимым количеством моющих, дезинфицирующих и антисептических средств.

«С 1 сентября в организациях образования будет осуществляться постоянный мониторинг соблюдения санитарных требований, включающий замер температуры, визуальный осмотр, режимы проветривания, кварцевания, влажной уборки и другие меры. Будет действовать запрет на вход посторонних лиц и отменены массовые мероприятия», - сообщила руководитель ведомства.

Л. Жылкыбаева рассказала о том, как будет организован учебный процесс с учетом текущей эпидемиологической обстановки в городе.

«Алматы продолжает находиться в «темно-красной» зоне. В этой связи в целях недопущения стихийного наплыва учащихся в организации образования и снижения рисков распространения инфекции среди детей учебный процесс будет идти одновременно по трем направлениям. Во-первых, будет организовано онлайн-обучение учащихся на основании заявлений их родителей. Таким образом, родителям будет предоставляться право выбора - направить ребенка в школу или продолжить обучение дистанционно», - сообщила Л. Жылкыбаева.

Во-вторых, будет предусмотрено смешанное обучение, при котором основные учебные предметы будут изучаться в школе, остальные - в онлайн-формате (музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса).

В-третьих, офлайн-обучение будет организовано преимущественно с охватом учащихся 1-5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и с наполняемостью классов не более 25 человек. Таким образом в управлении образования планируют обеспечить постепенный переход к традиционному формату обучения.

Л. Жылкыбаева добавила, что сегодня проводится необходимая разъяснительная работа среди учителей и родителей.

По всем вопросам родители учеников могут обращаться в администрацию школ либо непосредственно в управление образования.