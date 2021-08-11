О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства рассказал о подготовке к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно учебный год начнется 1 сентября и продлится 34 недели. Также в целях восполнения потерь знаний предлагается организовать на четыре недели летнюю школу. Определены сроки каникул. Также сеть государственных школ увеличилась, увеличилось количество частных школ, контингент колледжей, вузов. Объектам образования направлен приказ о начале нового учебного года. Во всех организациях образования в целях обеспечения безопасности, сохранения здоровья будут приняты санитарно-эпидемиологические меры: ежедневная термометрия, проветривание, кварцевание, использование приложения Ashyq, также 100% вакцинация педагогов и студентов выше 18 лет и других сотрудников», - сказал министр образования.

По его словам, в новом учебном году детские сады будут работать в штатном режиме с заполняемостью групп 20-25 детей.

«В школах обучение с 1 по 11 классы будет в офлайн-формате с соблюдением жестких санитарных ограничений. 1 сентября пройдет в традиционном формате», - отметил Асхат Аймагамбетов.



