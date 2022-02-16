+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О поддержке ветеранов Афганистана рассказал аким Атырауской области

16 Февраля 2022 04:28
Поделиться:
О поддержке ветеранов Афганистана рассказал аким Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов побывал на торжественном мероприятии «Өшпес ерлік үлгісі», посвященном 33-летию вывода войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме
«Уроки жизни»: ветераны-афганцы встретились с молодежью в Актобе
Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана Инициатива социальная – Касым-Жомарт Токаев о субсидировании арендного жилья Правила социальных выплат изменились в Казахстане

«В этом году исполнилось 33 года со времени вывода советских войск из Афганистана.

Многие наши соотечественники в рядах советских войск с честью выполняли воинский долг. Среди них было около семисот атырауцев. К сожалению, немало ребят пало смертью храбрых на чужой земле. Мы почитаем их память не только в феврале, а всегда помним о них, отдавая дань уважения», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов. Выразив благодарность ветеранам афганской войны за активное участие в общественной жизни области, весомый вклад в развитие региона, аким области отметил, что ветеранам будет оказываться социальная поддержка. В частности, увеличится объем компенсации платежей за коммунальные услуги, объем средств, предусмотренных для восстановления здоровья и лечения ветеранов афганской войны в санаториях и размер разовой социальной помощи.
«Рассматривается вопрос бесплатного проезда на воздушном и железнодорожном транспорте в пределах страны раз в год для поездок в санатории. Социальная поддержка продолжится и впредь», - сказал руководитель региона, пожелав успехов в работе Алишеру Кулову, недавно избранному председателем областного «Союза ветеранов афганской войны».
В ходе мероприятия группе ветеранов афганской войны были вручены благодарственные письма министра обороны РК и акима области.
Мероприятие завершилось концертом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Социальная поддержка   #Армия  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
«Уроки жизни»: ветераны-афганцы встретились с молодежью в Актобе
Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана
Инициатива социальная – Касым-Жомарт Токаев о субсидировании арендного жилья
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
3 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
4 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
5 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
6 Арестованы иностранцы, участвовавшие в захвате здания акимата Алматы - Генпрокуратура РК
Читайте также
1283 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Память воинов-афганцев почтили в Атырау
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Арестованы иностранцы, участвовавшие в захвате здания акимата Алматы - Генпрокуратура РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив