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О поддержке ветеранов Афганистана рассказал аким Атырауской области
16 Февраля 2022 04:28
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов побывал на торжественном мероприятии «Өшпес ерлік үлгісі», посвященном 33-летию вывода войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
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«В этом году исполнилось 33 года со времени вывода советских войск из Афганистана.Многие наши соотечественники в рядах советских войск с честью выполняли воинский долг. Среди них было около семисот атырауцев. К сожалению, немало ребят пало смертью храбрых на чужой земле. Мы почитаем их память не только в феврале, а всегда помним о них, отдавая дань уважения», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов. Выразив благодарность ветеранам афганской войны за активное участие в общественной жизни области, весомый вклад в развитие региона, аким области отметил, что ветеранам будет оказываться социальная поддержка. В частности, увеличится объем компенсации платежей за коммунальные услуги, объем средств, предусмотренных для восстановления здоровья и лечения ветеранов афганской войны в санаториях и размер разовой социальной помощи.
«Рассматривается вопрос бесплатного проезда на воздушном и железнодорожном транспорте в пределах страны раз в год для поездок в санатории. Социальная поддержка продолжится и впредь», - сказал руководитель региона, пожелав успехов в работе Алишеру Кулову, недавно избранному председателем областного «Союза ветеранов афганской войны».
В ходе мероприятия группе ветеранов афганской войны были вручены благодарственные письма министра обороны РК и акима области.
Мероприятие завершилось концертом.
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