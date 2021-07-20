О поддержке победительнице конкурса «Славянский базар» рассказали в Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала о том, какая поддержка оказывалась победительнице конкурса «Славянский базар в Витебске» Рухие Байдукеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас предусмотрена поддержка молодых талантов. Естественно мы ей оказали финансовую помощь. Мы сшили ей четыре конкурса, аранжировку четырех песен. Это 1 млн 200 тысяч тенге было выделено только на это. Также еще были средства на поездку, проживание», - сказала министр.

По ее словам, самое главное – это то, что она оправдала доверие.

«Сколько бы ты финансов не вложил, если человек не талантливый, если он не вложил труд, ничего не сможет показать, если он сам по себе не является творческой личностью», - добавила Актоты Раимкулова.

Напомним, сегодня на платформе ZOOM министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поздравила молодую казахстанскую певицу Рухию Байдукенову - обладательницу Гран-при международного конкурса «Славянский базар».