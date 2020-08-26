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О подъеме уровня воды в горных реках предупредили алматинцев
26 Августа 2020 22:30
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жителей города Алматы предупредили о подъеме уровня воды в горных реках из-за обильных дождей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Департамент по чрезвычайным ситуация Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» проинформировал, что в связи с прогнозом дождей, местами сильных, 27-28 августа в горных районах прилегающих к гороу Алматы территорий ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровня воды на горных реках.
В ближайшие дни в Алматы прогнозируются дожди.
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