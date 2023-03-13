О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и 10 областей

АСТАНА. КАЗИНФОР - В связи с прогнозом сильного дождя с 12 по 14 марта на прилегающих территориях города Алматы, в Алматинской, Жетысуской и Жамбылской областях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Кроме того, с 12 по 14 марта в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровня воды на реках, возможны разливы и подтопления.

С 14 по 16 марта в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Абайской (Бородулихинском, Бескарагайском, Аягозском, Аксуатском районах), Улытауской и Карагандинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.