Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и 10 областей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Марта 2023, 17:25
О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и 10 областей

АСТАНА. КАЗИНФОР - В связи с прогнозом сильного дождя с 12 по 14 марта на прилегающих территориях города Алматы, в Алматинской, Жетысуской и Жамбылской областях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Кроме того, с 12 по 14 марта в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровня воды на реках, возможны разливы и подтопления.

С 14 по 16 марта в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Абайской (Бородулихинском, Бескарагайском, Аягозском, Аксуатском районах), Улытауской и Карагандинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
Алматы   Алматинская область   Актюбинская область   Атырауская область   Восточно-Казахстанская область   Жамбылская область   Западно-Казахстанская область   Карагандинская область   Абайская область   Жетысуская область   Улытауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая