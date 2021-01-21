О почтовых марках с цитатами Елбасы рассказали в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по противодействию коррупции выпустило тематические почтовые марки и конверты с цитатами Елбасы о борьбе с коррупцией. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора департамента партнерства Агентства Перизат Садуакас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством для повышения активности на странице в Instagram постоянно открываются новые рубрики. Для привлечения аудитории опубликованы видеоролики, познавательные и анимационные посты под рубриками: «Знаете ли вы?», «АнтикорТаланты», «Цитаты Великих», «Цифра дня», «Миф и правда». Следует также отметить, что Агентство стало первым государственным органом, выпустившим тематическую почтовую марку и почтовые конверты с цитатами Елбасы о борьбе с коррупцией», - сказала Перизат Садуакас.

По ее словам, выпущено 10 тыс. марок и 1 млн почтовых конвертов.

«Агентство ведет активную информационную работу и сотрудничает с представителями республиканских и региональных СМИ. Так, за отчетный период организовано более 60 интервью сотрудников центрального аппарата. Наряду с этим Агентством обработано около 200 официальных и неофициальных запросов от таких СМИ, как «ТенгриNews», «Zakon.kz», «КазТАГ», «Информбюро», «Ratel», «Время» и других», - добавила Перизат Садуакас.

Ко Дню журналистики был приурочен конкурс на антикоррупционную тематику по трем номинациям: «Лучшая интернет-публикация», «Лучшая печатная публикация», «Лучшая телевизионная работа».