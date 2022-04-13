О поборах с торговцев со стороны администрации рынков заявили в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции РК провели анализ торговых точек в Казахстане. К ним относятся все торговые сети, магазины у дома, супермаркеты, рынки, оптовые рынки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным заместителя председателя Комитета торговли МТИ РК Айдара Абилдабекова, значительный пласт теневой торговли в Казахстане не мониторится. Торговая надбавка на рынках не контролируется, а на некоторых крупных оптовых торговых рынках действуют нерыночные механизмы по формированию цен.

«В связи с чем расплодились излишне продуктивные посредники в цепочке ценообразования, которые влияют на конечную стоимость для потребителя. Многие «магазины у дома» приобретают часть продукции на оптовых рынках и складах возле оптовых рынков, соответственно, и цена дороже (…) Есть случаи превышения торговой надбавки в магазинах у дома и рынках, которые относятся к категории малого предпринимательства и микропредпринимательства», - сказал Айдар Абилдабеков во время пресс-конференции в СЦК.

Это не относится к крупным торговым сетям, которые делают поставки самостоятельно, производят форвардные закупки. Поэтому у них цены могут быть ниже. Зачастую в розничных магазинах, торговых сетях, являющихся субъектами среднего и крупного предпринимательства, торговые надбавки не превышают допустимый размер.

«Как выявилось, имеются ограничения доступа на торговые рынки. Администрации некоторых рынков диктуют цены на товары, обязывают приобретать товары только у своих посредников, устраивают дополнительные поборы с торговцев. Все это влияет на конечную цену», - заявил А.Абилдабеков.

Он подчеркнул, что республиканская и региональные комиссии по расследованию посреднических схем во всей цепочке ценообразования продовольственных товаров не могут заявиться с проверкой без конкретной жалобы от юридических и физических лиц. В стране действует трехлетний мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса.

«Однако люди не активно обращаются в местные органы, в департаменты по защите конкуренции, которые имеют право привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает. Поэтому рекомендуем с приложением кассового чека обращаться в акиматы», - заключил зампредседателя Комитета.