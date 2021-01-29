О побочной реакции от вакцины против коронавируса рассказал врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработан ли в Казахстане алгоритм действий при побочных реакциях от вакцины против коронавируса? На этот вопрос ответила заведующая отделением в городском инфекционном центре ГКП на ПХВ «Многопрофильный Медицинский Центр» Зауреш Смагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После получения вакцины могут быть побочные реакции. Это происходит. Есть алгоритм для этого. Врачи, занимающиеся вакцинацией, знают этот алгоритм и будут оказывать помощь», - заверила Зауреш Смагулова.

По ее словам, побочные эффекты после вакцинации подразделяются на две группы.

«Первая группа называется общими реакциями: повышение температуры, признаки гриппа и схожие с ними. Вторая группа – местные (локальные) изменения. Это те изменения, которые происходят на том месте тела человека, где привили вакциной: покраснение, зуд. Оказывается разная помощь от вида реакции. Если температура, дают жаропонижающие средства. При локальной реакции не назначаем лекарства. Она считается реакцией, которая бывает при вакцинировании. Побочных эффектов от него не бывает», - пояснила Зауреш Смагулова на экспертном брифинге в СЦК.