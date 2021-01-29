О побочной реакции от вакцины против коронавируса рассказал врач
«После получения вакцины могут быть побочные реакции. Это происходит. Есть алгоритм для этого. Врачи, занимающиеся вакцинацией, знают этот алгоритм и будут оказывать помощь», - заверила Зауреш Смагулова.
По ее словам, побочные эффекты после вакцинации подразделяются на две группы.
«Первая группа называется общими реакциями: повышение температуры, признаки гриппа и схожие с ними. Вторая группа – местные (локальные) изменения. Это те изменения, которые происходят на том месте тела человека, где привили вакциной: покраснение, зуд. Оказывается разная помощь от вида реакции. Если температура, дают жаропонижающие средства. При локальной реакции не назначаем лекарства. Она считается реакцией, которая бывает при вакцинировании. Побочных эффектов от него не бывает», - пояснила Зауреш Смагулова на экспертном брифинге в СЦК.