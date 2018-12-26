О плюсах использования бизнесом онлайн-кассовых машин рассказали в Минфине РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Законопроект, который помимо всего прочего предусматривает перенос сроков повсеместного использования онлайн контрольно-кассовых машин (ОККМ) с 2024 года до 2020 года, был одобрен Мажилисом Парламента в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Шавкат Утемисов на пленарном заседании палаты уточнил, что предприниматели, которые приобретут ОККМ, получат льготы по индивидуальному подоходному налогу.

«И максимальная сумма такого уменьшения независимо от стоимости приобретенного онлайн контрольно-кассовой машины не должна превышать сумму равную 6 тыс. тенге. Если у нас в стране порядка 1,5 миллионов действующих субъектов бизнеса, то потери бюджета на лицо. Каковы ожидаемые потери бюджета? Насколько увеличится налогооблагаемая база за счет введения этой нормы?» - обратился он к представителям Министерства финансов РК.

По словам вице-министра Каната Баедилова, потери для бюджета при введении налоговых льгот могут составить 24,2 млрд тенге, при этом 20 млрд - это потери местных бюджетов. Он сообщил, что республиканская бюджетная комиссия пошла на такой шаг и поддержала норму в октябре текущего года.

«Но при применении ОККМ плюсы для бюджета и государства очень большие. Мы подсчитали, для этого мы нанимали международную консалтинговую компанию. Согласно проведенному анализу в 2020 году, когда будут внедряться эти аппараты, по итогам года объем поступающих налогов вырастит на 40%, это 387 млрд тенге. Думаю, это значительные средства», - отметил Канат Баедилов.

В целом, по словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова законопроект с поправками в законодательство по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности является седьмым пакетом поправок. Он предусматривает порядка 300 поправок в 38 законодательных актов (10 кодексов и 28 законов), и в целом состоит из двух блоков.

Документ предусматривает совершенствование регулирования электронной и биржевой торговли, внутренней торговли в агропромышленном комплексе, а также гармонизацию национального законодательства в вопросах регулирования внешнеторговой деятельности.

В целях реализации поручения Главы государства по повышению инвестиционной привлекательности, предлагается освобождение от НДС оборотов при реализации продукции между участниками специальной экономической зоны «Астана - новый город». Также предоставляется право выбора на применение нулевой ставки НДС при реализации товаров на территории специальных экономических зон.

Для развития электронной торговли предусматривается пакет поправок, направленных на упрощение таможенного декларирования, путем использования почтовых документов в качестве декларации; введение понятия электронной коммерции и четкого разграничения субъектов электронной торговли; развитие транспортно-логистической инфраструктуры; введение прозрачной и эффективной системы защиты прав потребителей.

В рамках законопроекта предусмотрены нормы и по совершенствованию товарных бирж. Вводится понятие рыночной цены, то есть цены сформированной за счет чистой конкуренции и свободного доступа субъектов бизнеса к биржевой торговле. Исключается режим классического аукциона, который не обеспечивает равноправную состязательность всех участников биржи.

В целях сокращения теневой экономики и борьбы с контрафактной продукцией в законопроекте предусмотрены нормы по маркировке и прослеживаемости товаров.