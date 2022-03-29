О платежности банкнот номиналом 200 тенге рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О платежности банкнот номиналом 200 тенге рассказал начальник управления департамента наличного денежного обращения Национального банка Серикжан Майданов, передает МИА «Казинформ».

«В Национальный банк Казахстана поступают обращения от населения. Люди отмечают случаи, когда предприниматели отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге.

НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Они находятся в обращении, наряду с монетами в 200 тенге, и обязательны для приема по всем видам платежей, банковских операций и переводов.

Эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО «Казпочта», а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа.

Отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.

Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», - отметил Серикжан Майданов.

Адреса и контакты наших филиалов указаны на сайте НБК. По дополнительным вопросам можно обратиться в Контакт-центр НБК по номеру 1477.